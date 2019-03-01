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Американский эсминец оказался между двумя фрегатами ВМФ РФ

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Американский боевой корабль «Дональд Кук» после прохождения пролива Дарданеллы с двух сторон был окружен двумя фрегатами ВМФ РФ.

Данная информация была опубликована изданием «Интерфакс», сославшись на собственный источник. Согласно словам собеседника агентства эсминец США после выхода в Эгейское море встретился впереди с российским военным судном. В то же время позади него находился еще один боевой корабль России. Никаких инцидентов при этом не произошло.

Американский эсминец, несущий множество крылатых ракет, отправился в Черное море в середине прошлого месяца. Он прибыл в морской порт Одессы и пробыл в нем несколько дней. За ним постоянно следили российские судна.

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