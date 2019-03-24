Американских военных высмеяли за использование силуэта российского вертолета на поздравительных плакатах

На поздравительных плакатах, флаерах и растяжках, связанных с 75-летием с момента создания авиабазы «Форт Худ», был замечен силуэт боевого вертолета Ка-52, разработанного Россией.

Пользователи тут же начали высмеивать американское командование, допустившее столь серьезную ошибку. В Сети начали появляться различные фотоснимки с плакатами, на которых действительно можно увидеть российскую технику, считающуюся одной из наиболее эффективных в мире.

Интересен тот факт, что празднование юбилея состоялось еще в 2017 году, однако о данной ошибке удалось узнать лишь недавно. В штате, где находится база, начали в срочном порядке изымать печатную продукцию с изображением вертолета, но из-за большого тиража сделать это быстро не получается.