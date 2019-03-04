Согласно информационному изданию Wall Street Journal компания Amazon планирует открыть десятки продуктовых магазинов на территории Соединенных Штатов.

Ссылаясь на неназванные источники, WSJ сообщает, что Amazon уже ведет переговоры о расширении своего продуктового сектора за пределы американской сети супермаркетов Whole Foods Market, которую она приобрела в 2017 году. Новая сеть, которая будет иметь отдельный от Whole Foods бренд, будет открыта в Лос-Анджелесе до конца 2019 года.

В агентстве отмечают, что компания также ведет переговоры об открытии торговых точек в Сан-Франциско, Сиэтле, Чикаго, Вашингтоне и Филадельфии.

В новости также утверждается, что Amazon может продолжить укрепление своего продуктового бренда путем покупки региональных продуктовых магазинов.

Источники WSJ не подтвердили, станет ли Amazon использовать свою интеллектуальную технологию Amazon Go для управления магазинами, однако ранее сообщалось, что компания планирует протестировать до 3000 магазинов с применением этого приложения.

В сообщениях указывается, что новая продуктовая сеть Amazon будет ориентирована на обслуживание клиентов и получит более широкий ассортимент, чем Whole Foods. Кроме того, она собирается обеспечить покупателей возможностью приобрести продукты в режиме онлайн и заказать их доставку на дом. Стоит отметить, что компания занимается доставкой продуктов, начиная с 2007 года, когда был запущен проект Amazon Fresh.