Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию

В Японии проходит чемпионат мира по фигурному катанию. В результате соревнований российской фигуристке Алине Загитовой удалось завоевать золотую медаль после короткой программы.

Выступления, в ходе которых спортсменки демонстрировали свои короткие программы, состоялись в среду, 20 марта. За короткую программу Алине Загитовой удалось получить 82,02 балла. Второе место досталось фигуристке из Японии Каори Сакамото, набравшей 76,86 баллов. Бронзу получила казахская спортсменка Элизабет Турсынбаева с результатом 75,96 баллов.

Четвертое место досталось ещё одной фигуристке из России Евгении Медведевой. Она смогла набрать 74,23 балла. Третья россиянка – Софья Самодурова, являющаяся действующей чемпионкой Европы, сумела занять лишь 9-ую позицию с результатом в 70,42 балла.

Отметим, что в пятницу, 22 марта, в 11:30 по московскому времени фигуристки будут выступать с произвольными программами.