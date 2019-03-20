Александр Овечкин встретится с Трампом на следующей неделе

Команда «Вашингтон Кэпиталз», за которую играет россиянин Александр Овечкин, была приглашена в Белый дом для встречи с Дональдом Трампом, лидером Соединенных Штатов.

Данная встреча должна будет пройти в следующий вторник. Она осуществляется на постоянной основе и предназначена для чествования нынешних победителей Кубка Стэнли. Вот только Трамп пригласил спортсменов и их тренеров только через 10 месяцев, после того как «Вашингтон» завоевал главную награду НХЛ.

Летом прошлого года президент США заявил, что был впечатлен достижением клуба и назвал Овечкина «суперзвездой» Лиги. Российский хоккеист же признался, что ему очень бы хотелось поговорить с Трампом и обсудить с ним отношения между Америкой и РФ.

Стоит отметить, что ранее Овечкин встречался с лидером РФ Владимиром Путиным, который вручал хоккеистам государственные награды в Кремле после Чемпионата мира в Минске в 2014 году.