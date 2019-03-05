5 исцеляющих натуральных камней, которые должен иметь каждый

Литотерапия — лечение камнями, кажется, сейчас в моде. Многие йоги используют бусины из натуральных камней в своей практике и носят их на шее.

Так вокруг чего вся шумиха? Целебные свойства кристаллов использовались на протяжении тысячелетий. Тысячи и тысячи лет назад древние египтяне, греки и китайцы использовали камни для своего исцеления.

Природные минералы — это чудесный и проверенный метод лечения, который передавался из поколения в поколение.

У широкой публики есть большие сомнения, что камни излучают целебные свойства. Некоторые закатывают глаза и считают это глупым, некоторые шутят о колдовстве, а многие называют их использование лженаукой или простым эффектом внушения.

Так как работает исцеление камнями?

Говорят, что благодаря своей структуре маень имеет сильную вибрационную связь с человеческим телом.

Когда физическое тело нарушено, клеточная вибрация тела ограничена. И все же благодаря «резонансному эффекту» кристалла вибрация кристалла выравнивается с телом, поэтому эти ограничения можно разблокировать. «Резонанс» относится к способности камня управлять силой другой энергии и соответствовать этим частотам.

Мы много узнаем о резонансе в физике. Это явление, которое можно наблюдать, когда землетрясение или опасно сильный ветер заставляет дорогу или мост двигаться — колебаясь с той же частотой или близко к той же частоте, что и энергия, движущая его.

Подумайте о намерении, которое вы поставили перед своей практикой йоги. Ваше намерение влияет на ваши мысли, что, в свою очередь, влияет на ваши действия и опыт.

Практика исцеления камнями имитирует эту же концепцию. Простое удержание камня в руке не так сильно, как удерживание камня в руке и активное привнесение намерения и позитивного мышления в эту энергетическую силу.

При правильном намерении вы будете очень удивлены, насколько полезным могут быть камни.

Вот 5 натуральных камней для исцеления:

Каждый из этих камней обладает уникальными свойствами которые помогают в разных нелегких ситуациях в нашей жизни. Имея их у себя под рукой в таких ситуациях Вам будет проще через них пройти. Найти каждый из них в виде бусин можно в магазине Мир Бусин https://mirbusin.ru/catalog/cat-204-naturalnij-kamen

1. Розовый кварц

Целебные свойства: розовый кварц является символом любви. Этот камень очень известен благодаря своей связи с такой сильной эмоцией как любовь. Розовый кварц олицетворяет безусловную любовь ко всему.

Как его использовать: Как мы все знаем, любовь побеждает все, а любовь — это все, что нам нужно. Я лично рекомендую этот камень для тех времен, когда вы чувствуете себя плохо, злитесь или боитесь чего-то.

Позвольте целительной силе этого камня резонировать с вами, используйте любовную мантру (вдыхаете любовь и выдыхаете негатив) и держите ее в своей сердечной чакре, закройте глаза и вдохните чувство безусловной любви.

2. Аметист

Целебные свойства: это очень успокаивающий кристалл. Аметист отлично подходит для тех напряженных дней, которые угрожают нашему миру и спокойствию.

Как это использовать: Знайте, что у вас будет напряженный день на работе? Чувствуете себя разбитым или расстроенным чем-то или кем-то? Наденьте этот камень на цепочку на шее или положите его в карман и медитируйте над тем, что он обозначает.

Ваше намерение в сочетании с успокаивающей силой этого камня поможет вам пройти через все, с чем вы имеете дело. Это также отличный вариант, чтобы положить под подушку, если у вас есть ночные кошмары или проблемы со сном. В сочетании с вашим намерением, аметист поможет вам чувствовать себя спокойно и обоснованно.

3. Авантюрин

Целебные свойства: это камень удачи и процветания. Авантюрин — это камень, который вы должны носить с собой на собеседование, на встречу, которая Вас беспокоит, или в любое время, когда вам нужно повысить уверенность в себе. Отлично подходит для нового начинания или даже просто чтобы продержаться за рабочим столом.

Как его использовать: в те дни, когда вы сомневаетесь в себе или в своих собственных способностях, держите этот камень под рукой.

Носите авантюрин на шее, держите его в руке или положите в карман или в сумочку. Вы будете удивлены тем, как этот камень привлекает успех и богатства, которые придут в вашу жизнь.

4. Чистый кварц

Целебные свойства: прозрачный кварц представляет чистоту и ясность. Это отличный вариант для соединения с другими камнями, чтобы улучшить их целебные свойства. Этот камень можно использовать, когда вы работаете над проблемой и нуждаетесь в большей ясности, или если вы растеряны и чувствуете себя неуверенно.

Как его использовать: прозрачный кварц также известен своими очищающими свойствами. Вы можете использовать этот камень в вашем доме, чтобы убрать отрицательную энергию.

Вы можете использовать прозрачный кварц после боя или плохого расставания. Спи с ним под подушкой и иди спать, размышляя над мантрой, Я проснусь обновленной и чистой от негативной энергии.

5. Тигровый глаз

Целебные свойства: Тигровый Глаз может помочь вам проявить силу, мощь и мужество. Это прекрасный камень, который можно взять с собой, когда вы чувствуете себя вне безопасности, уязвимым или слабым.

Как его использовать: если вы начинаете чувствовать себя беспомощным в ситуации, возьмите с собой Тигровый Глаз, и пусть мощь и целительная сила Тигрового Глаза сделают все остальное.

Популярность камней не случайна. Существование противоречий говорит нам о том, что что-то происходит — ведется дискуссия, и дальнейшие размышления касаются использования и практики их целительных свойств.

Испытайте себя и свои убеждения, попробуйте эти целительные камни, установите правильное намерение и оставайтесь открытыми. Вы будете восхищены тем фактом, что в вас есть сила трансформировать свои мысли, свои чувства и результаты, а камни действуют как помощь в этом процессе.