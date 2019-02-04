Жители Великобритании запечатлели на видео необычный НЛО в форме пули

Британцам удалось запечатлеть на камеры своих смартфонов странный неопознанный летающий объект, имевший форму патрона.

Видео было снято в районе деревушки Чедл в минувшую пятницу. Местные жители в вечерние часы заметили в небе необычный объект. Вначале они приняли его за новейший военный летательный аппарат, однако, когда хорошенько изучили кадры, то поняли, что на них изображен корабль пришельцев.

Некоторые интернет-пользователи, просмотревшие видео, отметили, что этот НЛО очень похож на «Черного рыцаря». Речь идет о таинственном спутнике, якобы вращающимся вокруг Земли на протяжении нескольких тысячелетий.