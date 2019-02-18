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Жители Швейцарии заметили полет скоростного НЛО в ночном небе

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В Швейцарии местным жителям удалось запечатлеть на камеры таинственное явление в темное время суток. Они уверены, что речь идет о скоростном неопознанном летающем объекте.

По словам свидетелей произошедшего, загадочный НЛО летел с невероятной скоростью, поэтому следить за ним было очень сложно. Они добавили, что объект внешне походил на огромный шар, испускавший яркий свет, поэтому сильно выделялся на фоне ночного неба. Через минуту он внезапно пропал.

Пользователи, просмотревшие опубликованную запись, были шокированы увиденным. Однако некоторые отметили, что на кадрах запечатлен обычный дрон с лампочками. Другие заявили, что собираются дождаться мнения экспертов.

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