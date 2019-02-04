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КОСМОС

Жители Гавайев ждут начала конца света из-за нависшей над островами Нибиру

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категория: КОСМОС, НАУКА

Над гавайским вулканом Килауэа взошли сразу две Луны. Многие тут же посчитали второй объект планетой Нибиру, появление которой является предзнаменованием скорого апокалипсиса. Об этом пишет издание VistaNews.

Несколько дней назад на Гавайях местным жителям удалось запечатлеть на камеру необычное явление – над одной из «огненных гор» возникли сразу два крупных объекта. На фотографии можно также заметить и Солнце, поэтому вариант с подменой «Планеты X» светилом не подходит. Многие тут же отметили, что это событие вскоре приведет к извержению вулкана, которое в итоге станет началом конца.

Специалисты изучили опубликованное фото, однако пока не могут назвать природу происхождения данного явления. Но при этом они подтвердили сведения о том, что Килауэа вскоре может «проснуться», так как возле него была зафиксирована повышенная сейсмологическая активность.

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