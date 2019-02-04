Житель Висконсина сжег свою машину, попытавшись разморозить ее горячими углями

Житель американского штата Висконсин попытался разморозить свой замерзший автомобиль, положив под него противень с горячим углем, однако в итоге он лишь сжег транспортное средство.

Инцидент произошел почти сразу же после того, как пожарные Мэдисона смогли остановить другого автомобилиста, решившего воспользоваться тем же методом, чтобы нагреть свой минивэн, покрывшийся ледяной корочкой из-за ударивших по региону морозов.

«СОВЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: Не делайте этого», – заявила пресс-секретарь Пожарной службы Синтия Шустер.

«Неудобство, возникшее из-за замерзания вашего транспортного средства в минусовую температуру, меркнет по сравнению с полным отсутствием автомобиля, так как он попросту сгорит в огне», – добавила Шустер.

По словам представителя, пожарные из Мэдисона в четверг днем были вызваны на стоянку в 3700-й квартал Карстенс-Драйв, где увидели пылающий автомобиль.

Мужчина сказал, что его машина сильно замерзла за последние три дня, а потому перестала заводиться. Чтобы согреть ее, он положил уголь на противень, поджег его и, когда огонь погас, положил поднос с углем под автомобиль.

Примерно через пять минут он заметил пламя в моторном отсеке и позвонил 911.

По словам Шустер, огонь распространился на заднюю часть автомобиля, что привело к его полной потере.

Двумя днями ранее пожарные в Мэдисоне были вызваны из-за аналогичного инцидента, произошедшего на Спринг-стрит, где мужчина поставил два противня с горячим углем под свой микроавтобус Chevy Express, желая отогреть его.

Пожарные убрали оба противня, погасили уголь и сказали автолюбителю, что этот тип отогрева является незаконным и крайне опасным.

«Владелец авто при этом отметил, что он “делает так все время”, и заявил, что просто купит больше угля и не станет выполнять рекомендаций пожарных, после того как они уйдут», – отметила Шустер.

Заместитель начальника отдела пожарной охраны Милуоки Майк Блэквуд заявил, что не может вспомнить подобных инцидентов в Милуоки.

Но для пожарных уже стало обыденностью приезжать в Миллер-Парк (бейсбольный парк в Милуоки) из-за транспортных средств, в которых тлеющие угли оказываются под их днищем или прямо в багажном отделении.

«Каждый год, особенно в начале сезона, мы должны выделить немного времени и предупредить всех владельцем транспортных средств о том, чтобы они ни в коем случае не стали отогревать свои машины с помощью угля», – отметил Блэквуд.

По словам Блэквуда, нередки случаи, когда пожары распространяются на гаражи, после того как люди кладут горячий уголь в соседние мусорные баки.

«Не известно, повторил ли владелец минивэна свою попытку воспользоваться углем», – добавила в конце Шустер.