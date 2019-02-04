Женское кольцо из золота с кубическим цирконием – доступная роскошь

Золотые кольца с кубическими циркониями или фианитами являются подтверждением того, что роскошь может быть доступной. Украшения выглядят достойно и элегантно, при этом имеют невысокую стоимость, позволяя большинству женщин наслаждаться ювелирными шедеврами. Подобрать качественные золотые кольца с фианитами можно в каталоге магазина Gold24 на странице https://gold24.ru/prod/women-gold-ring-with-cz-1528754, где представлено множество современных моделей для представительниц прекрасного пола.

Что собой представляет кубический цирконий или фианит

Фианиты являются искусственно выращенными прозрачными камнями, которые визуально и по характеристикам максимально схожи с бриллиантами. Кубический цирконий при качественной ювелирной обработке также сверкает гранями, переливается под природными и искусственным освещением. Фианит изготовляется химическим способом, отличается долговечностью и надолго сохраняет прекрасный и эстетичный внешний вид.

Многогранный и прозрачный фианит можно отличить от настоящего бриллианта, только если положить рядом два камня. Фианит легко поддается ювелирной обработке. Его преимуществами является возможность использования в лаконичных или массивных украшениях, он подойдет как для повседневной носки, так и для дополнения вечернего образа.

Кубический цирконий прекрасно сочетается в изделиях с другими драгоценными и полудрагоценными камнями – топазами, сапфирами, рубинами. Приемлемая стоимость позволяет практически любой женщине приобрести такое украшение без значительного ущерба для бюджета. Цена изделий определяется пробой золота и сложности ювелирной работы.

Широкие возможности выбора изделий с кубическим цирконием

Золотое кольцо с фианитами является универсальным украшением, подходящим к разным образам. Его можно носить на работу с деловым стилем одежды, на романтические прогулки, посиделки с друзьями. Рассмотрим некоторые параметры, на которые следует обращать внимание:

большие вставки кубического циркония привлекают внимание к рукам женщины, поэтому необходимо ухаживать за кожей рук, чтобы украшение смотрелось гармонично. Миниатюрным девушкам не стоит выбирать слишком массивные изделия. Универсальным вариантом станет один камень среднего размера в желтом или белом золоте;

крупный фианит в кольцах из красного золота станет оптимальным выбором для зрелых представительниц прекрасного пола, предпочитающих деловой стиль. Оптимальной формой станет овальная, при выборе круглого или прямоугольного камня необходимо быть осторожными и гармонично подбирать сочетание с другими украшениями и стилем одежды;

дамам с массивными руками рекомендуется выбирать массивные изделия, которые визуально нивелируют массивность. В таком случае лучше выбирать крупные камни необычной оригинальной формы, также хорошим выбором станет кольцо с россыпью или дорожкой кубических циркониев.

Интернет-магазин Gold24 представляет изделия от ведущих производителей Гонконга, США, Израиля, стран Европы. Качественные украшения подойдут представительницам прекрасного пола, которые уверены в себе и предпочитают подчеркивать красоту рук роскошными и элегантными золотыми украшениями. В ассортименте предлагается огромный выбор изделий различной конфигурации с камнями разного размера, среди которых каждая покупательница сможет подобрать украшение по вкусу.