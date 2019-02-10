«Желтые жилеты» сожгли автомобиль военного патруля у Эйфелевой башни

В Париже неподалеку от Эйфелевой башни «желтыми жилетами» было подожжено транспортное средство, принадлежащее военному патрулю, противодействующему террористам.

В местных средствах массовой информации сообщают, что протестующие также оставили на лобовом стекле транспорта оскорбительную надпись. Скорее всего, она была сделана французскими анархистами. В настоящее время не ясно, при каких именно обстоятельствах был осуществлен поджог, так как рядом с подобным авто постоянно дежурят несколько военных с оружием.

Рядом с главной достопримечательностью столицы Франции сотрудники правопорядка уже успели задержать несколько наиболее агрессивных протестующих. После этого митингующие перебрались на противоположный берег Сены и до сих пор не покинули его.