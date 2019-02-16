Завершились испытания ядерного двигателя ракеты «Буревестник»

Недавно были успешно проведены тесты ядерной энергоустановки, созданной для ракеты «Буревестник». Данную информацию раскрыл источник, приближенный к российской сфере ракетостроения.

В СМИ сообщают, что главная стадия тестирования атомного двигателя состоялась в прошлом месяце на одном из российских военных полигонов. В рамках данных испытаний специалистам удалось подтвердить все ранее отмеченные параметры реактора, благодаря которому ракета способна лететь неограниченный период времени.

Разработка новейшей крылатой ракеты началась около 18 лет назад. Официально о ней рассказали весной прошлого года в ходе послания Владимира Путина, российского лидера, Федеральному собранию. Ее главная особенность заключается в возможности поразить цель на любом расстоянии.