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Яна Рудковская совершила опасный спуск с горы на запрещенных лыжах

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Яна Рудковская, ведущая из РФ, показала своим поклонникам запись, на которой демонстрируется, как она осуществляет опасный спуск с горы на лыжах в курорте Куршавель.

В описании к видеоролику телезвезда добавила сообщение, в котором призналась, что использует лыжи, запрещенные на французских Альпах, но разрешенные в Швейцарии. Причина этому заключается в разных нормах безопасности в различных странах. Таким образом, лыжи ведущей оказались на тридцать сантиметров короче, чем у ее сына.

В сообщении к опубликованной записи Рудковская также отметила, что обычно вообще не использует лыжные палки. Пользователи по-разному отнеслись к заявлениям женщины. Некоторые восхитились мастерством телеведущей, а другие раскритиковали ее за неоправданный риск.

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