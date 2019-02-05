Выгодно ли брать кредит на свадьбу?

Надо сразу предупредить, что таких предложений на рынке потребительского кредитования очень мало. Это достаточно новая программа для финансовых учреждений нашей страны, поэтому вам придется постараться найти такой вариант. Зато вы, получив целевой кредит на свадьбу, сможете полностью организовать мероприятие и вернуть деньги банку, уплатив при этом небольшой процент. Некоторые финансовые учреждения устанавливают индивидуальный график погашения кредитных средств, с отсрочкой платежа первые месяцы пользования кредитом. Это основная особенность данного кредитного продукта и отличие от других потребительских кредитов.

В среднем процентная ставка составляет 14-16% годовых. Но суммы выдаются небольшие и на короткий срок. Существуют брачные агентства, которые на уровне финансовых подразделений в регионах могут заключать договора с банком.

Что примечательно, кредит можно получить даже с плохой кредитной историей. Подробнее здесь: https://krednal.ru/dengi-v-dolg-srochno/kredit-s-plohoy-kreditnoy-istoriey-i-otkrytymi-prosrochkami/

Как получить такой кредит?

Предварительно вы должны составить полную смету расходов, чтобы не попасть впросак, но и не потратить лишнего. Прежде чем брать в кредит деньги, помните, что берете, чтобы пышно провести 1 день, а потом несколько месяцев вам придется выплачивать эту сумму. Может быть, это не лучший вариант для старта семейной жизни? Но не будем рассуждать о целесообразности таких трат. В конце концов, свадьба бывает, как все надеются, один раз в жизни.

Что нужно, чтобы получить кредит на свадьбу

Оценка платёжеспособности клиента проходит по стандартной процедуре. Справка о доходах с места работы нужна обязательно и пакет документов:

паспорт гражданина РФ;

ИНН;

копия заявления в ЗАГС или любой документ, заверенный этим учреждением о предстоящем событии;

справка за формой 2- НДФЛ;

копия трудовой книжки (по требованию банка).

Альтернативный способ получения займа на свадьбу

Эти документы будут необходимы, если вы нашли финансовое учреждение с возможностью получения целевого кредита на свадьбу. Если такового в вашем регионе найти не удалось, тогда можно посоветовать взять нецелевой кредит без обеспечения, недостаток – не будет льготной процентной ставки и возможности получить индивидуальный график погашения, как у целевого кредита. Можно оформить кредитную карту с возобновляемой кредитной линией, она вам поможет на первых порах совместной жизни планировать и распределять свои расходы. Стоит обратить внимание на условия банка, в котором вы получаете зарплату: для своих клиентов финансовые учреждения предоставляют различные льготы.