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В ФОКУСЕ

Военнослужащая из Британии оказалась моделью сайтов «для взрослых»

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Бриони Мюррей, солдат армии Великобритании, в свободное от службы время подрабатывала в качестве модели для эротических интернет-ресурсов.

Пользователи обнаружили в Интернете ролик, где девушка медленно раздевается под медленную музыку, а также ее фотографии в нижнем белье и топлес. На одном из фотоснимков военнослужащая надела на себя полковой галстук. По словам 26-летней Мюррей, она регулярно участвует в подобных фотоссесиях, начиная с 2013 года.

Данное открытие шокировало многих сослуживцев девушки. Некоторые даже оказались возмущенными тем, что командование берет на службу людей с подобной историей. В руководстве при этом отметили, что все ролики и фото были сделаны до вступления Мюррей в армию.

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