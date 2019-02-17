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Видео: Минаков проиграл Конго единогласным решением судей

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Виталий Минаков, боец MMA из РФ, не смог одолеть уроженца Франции Чейка Конго в ходе сегодняшнего боя, прошедшего в рамках чемпионата Bellator.

Поединок состоялся в американском городе Анкасвилл. Уже в 1-м раунде противники смогли нанести друг другу несколько точных ударов. В следующем раунде россиянин выполнил несколько опасных атак, однако далеко не все они достигли своей цели. Затем он повалил француза на октагон, но тот вырвался из захвата и нанес мощные удары в челюсть российского спортсмена.

В конце боя судьи единогласно присудили победу французскому бойцу. В результате Конго уже в 30-й раз заканчивает поединок своей победой. Минаков же впервые в своей карьере почувствовал, что значит быть проигравшим.

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