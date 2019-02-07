Ветеран ВВС США рассказал о «секретном оружии СССР»

В американском новостном издании The Drive было опубликовано интервью с отставным летчиком ВВС США Робертом Хопкинсом.

Ветеран военно-воздушных сил рассказал изданию, что в конце восьмидесятых годов он вместе со своим напарником стал свидетелем появления так называемого «купола света».

Хопкинс рассказал, что инцидент произошёл в 1988 году во время одного из плановых вылетов. Тогда Роберт находился на борту самолёта-разведчика RC-135S Cobra Ball. Вспоминая тот день, летчик сравнивает «белый купол» с «молочно-белой стеной». По словам Хопкинса, на горизонте, над территорией СССР, возникло нечто, похожее на белоснежную дымку, которая с огромной скоростью перемещалась в сторону Тихого океана.

Также летчик отметил, что чаще всего подобный эффект в небе возникал одновременно с запуском ракеты средней дальности РСД-10 «Пионер». Зрелищный эффект заинтриговал американское руководство, предполагавшее, что у СССР появилось новое секретное оружие, способное кардинально изменить расстановку военных сил на международной арене.

В те времена в прессе высказывались предположения, что «белый купол» вызван особенным топливом, использующимся на определенных этапах запуска ракеты. Однако в статье The Drive автор отметает эту версию, предполагая, что истинная причина кроется в засекреченных советских разработках, направленных на противодействие SDI (Strategic Defense Initiative — американской оборонительной программе).