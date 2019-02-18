Великобритания собирается нарастить военное присутствие в Арктике

В газете Telegraph заявили, что Великобритания собирается увеличить присутствие своих вооруженных сил на территории Арктики для укрепления северной стороны НАТО.

Данное заявление было сделано Гэвином Уильямсоном, британским главой Минобороны, во время посещения норвежской базы. Он отметил, что была подготовлена новая 10-летняя программа, согласно которой множество британских морпехов начнут принимать участие в тренировках со своими коллегами из Норвегии на ежегодной основе. Над Арктикой также будут осуществлять полеты новые боевые самолеты P-8 «Посейдон» для отслеживания субмарин РФ.

В издании также отмечают, что в 2020 году в Шотландию будут поставлены 9 «Посейдонов», которые займутся проведением разведывательных полетов в северном регионе. Одной из основных задач этих воздушных судов является защита от атомных подводных лодок.