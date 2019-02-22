Валерия опубликовала фото в спортзале в коротких шортиках и топе

Певица Валерия решила показать своим подписчикам, как ей удается поддерживать идеальные формы тела. На опубликованном фото знаменитость предстала в коротких шортиках и топе.

По словам эстрадной звезды, в ходе зимнего отдыха она набрала несколько лишних килограммов, побив собственный антирекорд. В результате ей теперь приходится выполнять в два раза больше физических упражнений, чтобы сбросить лишний вес. Впрочем, интенсивные тренировки не прошли даром, что можно легко заметить по размещенной фотографии.

Обычно Валерия использует закрытые наряды для занятия спортом, однако сейчас решила сделать исключение, чтобы показать фанатам, чего ей удалось добиться за предыдущие тренировки. Большинство пользователей положительно отозвались о фигуре певицы.