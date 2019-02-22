Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Валерия опубликовала фото в спортзале в коротких шортиках и топе

Дата:

Певица Валерия решила показать своим подписчикам, как ей удается поддерживать идеальные формы тела. На опубликованном фото знаменитость предстала в коротких шортиках и топе.

По словам эстрадной звезды, в ходе зимнего отдыха она набрала несколько лишних килограммов, побив собственный антирекорд. В результате ей теперь приходится выполнять в два раза больше физических упражнений, чтобы сбросить лишний вес. Впрочем, интенсивные тренировки не прошли даром, что можно легко заметить по размещенной фотографии.

Обычно Валерия использует закрытые наряды для занятия спортом, однако сейчас решила сделать исключение, чтобы показать фанатам, чего ей удалось добиться за предыдущие тренировки. Большинство пользователей положительно отозвались о фигуре певицы.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Сергей Шнуров предстал перед поклонниками с необычной прической на старом фото
  2. Эмили Ратаковски показала поклонникам шикарный загар в откровенном купальнике
  3. В Башкирии девушка чуть не задушила своего младшего брата

Эти новости могут вас заинтересовать

В результате падения легкомоторного самолёта под Липецком погибли два человека

В Донецке на прощание с Захарченко пришли свыше 120 тысяч человек

Путин предложил смягчить условия пенсионной реформы

Захарова высмеяла CNN за сюжет о влиянии РФ на США с помощью покемонов

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках

Выберите меню футера из меню WP