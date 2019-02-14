В здании российского МИД нашли труп

Сегодня, 14 февраля 2019 года, в здании МИД в Москве было обнаружено бездыханное тело Олега Кривова – 68-летнего дипломата. Как сообщается в СМИ, тело мужчины было обнаружено в туалете.

Позднее информации о найденном трупе подтвердили сотрудники Министерства иностранных дел.

Как сообщатся, тело Олега Кривова нашли на 19 этаже здания. Примерно в 9:00 уборщица заглянула в туалет, где её и ждала страшная картина.

Работников экстренных служб вызвали сотрудники местного медицинского пункта.

Как стало известно, гибель мужчины не носила криминальный характер. Учитывая отсутствия признаков насилия, предварительной версией стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.