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В ФОКУСЕ

В здании российского МИД нашли труп

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Сегодня, 14 февраля 2019 года, в здании МИД в Москве было обнаружено бездыханное тело Олега Кривова – 68-летнего дипломата. Как сообщается в СМИ, тело мужчины было обнаружено в туалете.
Позднее информации о найденном трупе подтвердили сотрудники Министерства иностранных дел.

Как сообщатся, тело Олега Кривова нашли на 19 этаже здания. Примерно в 9:00 уборщица заглянула в туалет, где её и ждала страшная картина.
Работников экстренных служб вызвали сотрудники местного медицинского пункта.

Как стало известно, гибель мужчины не носила криминальный характер. Учитывая отсутствия признаков насилия, предварительной версией стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

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