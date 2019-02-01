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В ФОКУСЕ

В Японии самолет съехал с рулежной дорожки из-за выпавшего снега

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категория: В ФОКУСЕ

На телеканале NHK сообщили, что в токийской воздушной гавани авиалайнер компании Japan Airlines съехал с взлетно-посадочной полосы из-за ее обледенения во время посадки.

Воздушное судно вылетело из Нью-Дели и приземлилось в Токио. Однако практически сразу же после соприкосновения с посадочной полосой лайнер начало заносить в одну из сторон. В итоге он съехал с рулежной дорожки. Сведений о состоянии пассажиров и экипажа все еще нет.

Согласно информации, представленной телеведущими, данный инцидент мог произойти из-за выпавшего вчера снега, который и привел к обледенению дорожки. На данный момент в аэропорту закрыты некоторые полосы с целью их дополнительной проверки.

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