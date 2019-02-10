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В ФОКУСЕ

В США обнаружили российскую угрозу в школьных обедах

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категория: В ФОКУСЕ

В CNN отметили, что действия Дональда Трампа, американского лидера, привели к тому, что учащиеся в США начали есть рыбные палочки, изготавливаемые из морепродуктов, выловленных в основном в РФ.

Рыбаки с Аляски длительное время не могли на равных конкурировать с российскими рыбаками, так как их минтай стоит заметно дешевле даже с учетом его обработки в КНР. Считалось, что введение пошлин на китайскую продукцию поможет выровнять ситуацию с минтаем, однако стало лишь хуже, так как на российскую рыбу пошлины было решено не вводить. В результате ответные меры со стороны Китая лишь снизили доступность китайского рынка для американских рыбаков.

На телеканале добавили, что минтай из РФ все еще продается по заметно меньшей цене, чем американский, что дало ему возможность занять огромную долю на рынке, размер которой составил около 200 000 000 долларов. К примеру, два года назад почти 50 процентов всех рыбных палочек, выдаваемых в столовых учебных заведений, была изготовлена из продукции, пойманной в российских морях.

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