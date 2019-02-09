В Швеции заявили о создании «истребителя-убийцы» российских Су

Командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон уверен, что российские истребители Су в воздушном бою против шведских самолетов Saab Gripen E потерпят поражение. Он отметил, что истребитель Gripen в Е-модификации спроектирован для уничтожения российских Су.

«У нас здесь черный пояс», — заявил Хельгессон.

Стоит отметить, что российские истребители Су получили известность во всем мире благодаря маневренности и способности «переиграть» американские воздушные суда. В свою очередь американские ВВС делают упор на стелс-технологии. Шведские инженеры, занимающиеся разработкой Gripen, делают ставку на малозаметность истребителя и улучшают системы радиоэлектронной борьбы.

«Gripen не может похвастаться максимальной боевой загрузкой, малозаметностью или большой дальностью действия. Однако у этого истребителя есть исключительная особенность, которая делает его кошмаром для российских самолетов», — пишет Business Insider.

Эксперт в военной области Джастин Бронк отметил, что у истребителей Gripen действительно есть плюсы, которые можно отметить. Они превосходят большинство аналогов в подавлении радаров противника и в электронной борьбе.