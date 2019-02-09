Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
В ФОКУСЕ

В Швеции заявили о создании «истребителя-убийцы» российских Су

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон уверен, что российские истребители Су в воздушном бою против шведских самолетов Saab Gripen E потерпят поражение. Он отметил, что истребитель Gripen в Е-модификации спроектирован для уничтожения российских Су.

«У нас здесь черный пояс», — заявил Хельгессон.

Стоит отметить, что российские истребители Су получили известность во всем мире благодаря маневренности и способности «переиграть» американские воздушные суда. В свою очередь американские ВВС делают упор на стелс-технологии. Шведские инженеры, занимающиеся разработкой Gripen, делают ставку на малозаметность истребителя и улучшают системы радиоэлектронной борьбы.

«Gripen не может похвастаться максимальной боевой загрузкой, малозаметностью или большой дальностью действия. Однако у этого истребителя есть исключительная особенность, которая делает его кошмаром для российских самолетов», — пишет Business Insider.

Эксперт в военной области Джастин Бронк отметил, что у истребителей Gripen действительно есть плюсы, которые можно отметить. Они превосходят большинство аналогов в подавлении радаров противника и в электронной борьбе.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Чемпионка из рекламы Reebok прокомментировала скандальные лозунги компании
  2. На видео показали стрельбу из мощной авиационной пушки Су-35С
  3. В Госдуме и Совфеде ответили на призыв адмирала США ударить по России
  4. Глава штаба ВМС США заявил о необходимости «первого удара» по России

Эти новости могут вас заинтересовать

В Северной Корее погибли десятки туристов из Китая при падении автобуса с моста

Задержанный в Несвиже мужчина повесился в милицейской машине

Боец MMA мог умереть на ринге из-за бездействия судьи

В сети появилось видео Су-34, «потопившего» на учениях корабль на Каспии

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках