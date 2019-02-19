В Севастополе завершился ремонт БПК «Североморск»

Представители Северного флота РФ сообщили, что в городе Севастополь закончились ремонтные работы над большим противолодочным кораблем (БПК) под названием «Североморск».

Военное судно причалило к основной базе ЧФ ВМФ в начале января, выполнив все основные цели своего длительного похода. Затем специалисты принялись за восстановление техготовности корабля. Тем временем экипаж был отправлен в непродолжительный отпуск. Однако его отдых разделили на две смены, чтобы на БПК все время находились некоторые члены экипажа.

После ремонта «Североморск» отправился в акваторию Черного моря, где и будет проверена его готовность к осуществлению новых задач. Напоминаем, что этот корабль отправился в дальнее плавание в середине прошлого лета. За несколько месяцев он побывал в нескольких морях и портах различных стран.