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В Санкт-Петербурге хор исполнил песню об атомной бомбардировке США

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В Исаакиевском соборе, расположенном в Санкт-Петербурге, хором была исполнена композиция, в которой пелось о том, как США будут уничтожены ядерными ракетами.

В песне, написанной Андреем Козловским в 80-м году прошлого столетия, говорится об атомных подводных лодках, пересекших Атлантический океан и наведших свои ракеты с ядерными боеголовками на Соединенные Штаты. Данная композиция была создана в качестве сатиры на советскую пропаганду. Например, в ней также отмечалось, что солдаты СССР были готовы разрушить другое государство «за 3 рубля».

Однако многие интернет-пользователи не заметили иронии в песне, считая ее исполнение храбрым и воинственным действием. Некоторые, однако, все же увидели сатиру в этом произведении и отметили, что оно все еще актуально.

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