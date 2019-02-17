В России усовершенствовали систему предупреждения о ракетных ударах

Игорь Морозов, генерал-майор ВКС РФ, сообщил представителям прессы, что в стране были закончены основные работы по усовершенствованию наземной инфраструктуры Системы предупреждения о ракетных ударах.

По словам военного, Министерство обороны в течение нескольких последних лет уделяло этому вопросу особое внимание. Поэтому Россия наконец-то смогла завершить процесс ее модернизации. К примеру, в предыдущем году были установлены 3 радиолокационные вышки, что позволило воссоздать некогда единое радиолокационное поле.

Генерал добавил, что на данный момент осталось только заменить изношенные локаторы на некоторых станциях. На завершение этих работ понадобится не больше трех лет. Он также заявил, что улучшение алгоритмов по обрабатыванию получаемых данных будет происходить на постоянной основе.