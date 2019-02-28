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КОСМОС

В небе над Чехией пролетели два оранжевых НЛО

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Одному из жителей Чехии удалось запечатлеть в небе полет двух таинственных неопознанных летающих объектов оранжевого цвета. Эту находку прокомментировал специалист в области уфологии Скотт Уоринг.

Согласно словам уфолога этими НЛО наверняка являются корабли пришельцев. На это указывает странная форма объектов, похожая на овальные диски и необычный цвет, сильно отличающийся от цвета обычных облаков. Он уверен, что инопланетяне попытались скрыть свое присутствие, создав вокруг себя облачные образования.

Однако многие пользователи отнеслись к опубликованной фотографии скептически. Они отметили, что на ней изображены обычные облака, которые окрасились в оранжевый цвет из-за Солнца, уходящего за горизонт. Ничего сверхъестественного в этом они не увидели.

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