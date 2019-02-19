В National Interest оценили «смертоносный» танк Т-90МС

В американском агентстве The National Interest сообщили, что «убийственный» танк Т-90МС обладает значительным потенциалом для экспорта и множеством масштабных доработок по сравнению с оригиналом.

Эксперты отмечают, что новинка получила новый дизельный мотор мощностью 1130 «лошадок», доработанный тепловой визор, навигатор ГЛОНАСС и измененную башню. Однако самым большим нововведением специалисты посчитали динамическую защитную систему. Все это делает ее более привлекательным вариантом, чем Т-90С.

В статье также отмечается, что для снижения издержек на производство в «Уралвагонзаводе» решили оснастить танк орудием 2А46, использующимся еще на базовом варианте модели. Впрочем, несмотря на попытку снизить себестоимость машины, ее цена все равно возросла до 4 500 000 долларов. Предыдущая версия оценивалась максимум в 3 500 000 долларов.