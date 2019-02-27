В NASA доказали спонтанное зарождение жизни в океанах Земли

Астробиологам из NASA удалось воссоздать условия, необходимые для зарождения первых микроорганизмов в воде при отсутствии солнечного света, который нужен для фотосинтеза.

При проведении своего опыта ученые воссоздали химические реакции, протекавшие в первичных земных океанах. Речь идет об образовании осадков из оксигидроксидов железа на океанском дне. Эти элементы возникали в результате действия гидротермальных источников. Позднее данные вещества вступали во взаимодействие с аммонием и пируватом, что приводило к возникновению «первых кирпичиков жизни».

Пируват является простым органическим элементом, спонтанно появляющимся в местах, где имеются гидротермальные источники, а таких областей на планете было немало. Таким образом, на Земле имелись все необходимые условия для случайного зарождения сложных органических веществ, которые и привели к появлению первых микроорганизмов.