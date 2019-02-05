В Минобороны сообщили о вооружении комплекса «Искандер-М» новыми типами ракет

Роман Спирин, представитель Минобороны Российской Федерации, опубликовал сообщение о том, что в скором будущем ракетные системы «Искандер-М» будут оснащены новыми видами ракет.

В размещенном полковником материале также говорится, что специалисты продолжат улучшать боевые возможности данных установок, к примеру, будут значительно повышены их тактико-технические параметры. К тому же они смогут работать при любой погоде и проходить даже через перспективные системы ПРО.

Автор статьи добавляет, что проводимые работы предполагают как усовершенствование текущего варианта, так и создание для него новейших ракет. Помимо всего прочего, конструкторами разрабатывается управляемый снаряд для зенитного орудия, предназначенный для уничтожения беспилотных аппаратов.