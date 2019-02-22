В Канаде на видео запечатлели энергетическую решетку Земли

Жители Канады смогли запечатлеть на камеру энергетическую решетку планеты. Некоторые специалисты уверены, что это указывает на наличие серьезных изменений на Земле.

Теоретики, которые не относятся к официальному научному сообществу, отмечают, что у планеты якобы имеется решетка из энергетических потоков, исходящих от земного ядра. Они считают, что именно она поддерживает планету, не давая ей расколоться на части. Конспирологи же и вовсе уверены, что Земля была создана инопланетянами, а эта решетка является своеобразной клеткой для людей, не позволяя их сознанию преодолеть определенные пределы.

На размещенном видеоролике можно увидеть, что Солнце обладает искаженной формой, а облака при этом выглядят как перевернутые треугольники. По мнению приверженцев альтернативных теорий, ни один из существующих законов физики не способен объяснить подобное явление.