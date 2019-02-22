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В Канаде на видео запечатлели энергетическую решетку Земли

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Жители Канады смогли запечатлеть на камеру энергетическую решетку планеты. Некоторые специалисты уверены, что это указывает на наличие серьезных изменений на Земле.

Теоретики, которые не относятся к официальному научному сообществу, отмечают, что у планеты якобы имеется решетка из энергетических потоков, исходящих от земного ядра. Они считают, что именно она поддерживает планету, не давая ей расколоться на части. Конспирологи же и вовсе уверены, что Земля была создана инопланетянами, а эта решетка является своеобразной клеткой для людей, не позволяя их сознанию преодолеть определенные пределы.

На размещенном видеоролике можно увидеть, что Солнце обладает искаженной формой, а облака при этом выглядят как перевернутые треугольники. По мнению приверженцев альтернативных теорий, ни один из существующих законов физики не способен объяснить подобное явление.

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