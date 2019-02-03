В Испании с загруженной наркотиками лодки спасли трех человек

В пятницу морские спасатели Испании вытащили трех человек из лодки, загруженной тремя тоннами смолы каннабиса. Контрабандисты столкнулась с серьезными проблемами в неспокойных водах.

По словам представителя морской службы, экипаж спасательного судна обнаружил дрейфующую в двух морских милях от Гибралтара надувную лодку с жестким корпусом и спас трех ее пассажиров.

Трое мужчин, находившихся на борту лодки, были доставлены в южный порт Альхесирас, где они получили медицинскую помощь, а затем были переданы полиции.

Наполовину погруженная в воду лодка продолжила дрейфовать в сторону Гибралтара и в конечном итоге перевернулась, из-за чего весь груз наркотиков утонул в море, сообщила полиция Королевского полка Гибралтара.

Позднее власти Гибралтара подобрали 84 кипы смолы каннабиса с берегов британской территории. По их оценкам, общая стоимость наркотиков составляет около 14 миллионов фунтов стерлингов (16 миллионов евро).

Погодные условия в Гибралтарском проливе – узкой полосе воды, которая соединяет Атлантический океан со Средиземным морем – в настоящее время опасны для мореходства из-за больших волн и сильного ветра.

Близость Испании к Марокко, ключевому источнику каннабиса, и ее тесные связи с бывшими колониями в Латинской Америке, крупном регионе, производящем кокаин, сделали ее одними из основных ворот для сбыта наркотиков в Европе.