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В ФОКУСЕ

В Госдуме ответили на угрозу применить против России графитовые бомбы

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категория: В ФОКУСЕ

Руслан Бальбек, российский депутат, раскритиковал недавнее заявление Инны Богословской, планирующей участвовать в президентских выборах Украины, о сбросе графитовых бомб на Россию, назвав его ахинеей.

Согласно словам народного избранника РФ он не может понять, кто вообще слушает Богословскую, так как никто в здравом уме не будет воспринимать этот бред всерьез. Он добавил, что впервые видит человека, участвующего в выборах президента и желающего сыграть роль «бомбардировщика-камикадзе».

Богословская в рамках недавних дебатов сообщила, что отношения с российской стороны следует выстраивать лишь с использованием графитовых бомб. Она заявила, что Украине нужно срочно взяться за быстрый выпуск новых видов вооружения.

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