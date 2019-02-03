В Госдуме ответили на угрозу применить против России графитовые бомбы

Руслан Бальбек, российский депутат, раскритиковал недавнее заявление Инны Богословской, планирующей участвовать в президентских выборах Украины, о сбросе графитовых бомб на Россию, назвав его ахинеей.

Согласно словам народного избранника РФ он не может понять, кто вообще слушает Богословскую, так как никто в здравом уме не будет воспринимать этот бред всерьез. Он добавил, что впервые видит человека, участвующего в выборах президента и желающего сыграть роль «бомбардировщика-камикадзе».

Богословская в рамках недавних дебатов сообщила, что отношения с российской стороны следует выстраивать лишь с использованием графитовых бомб. Она заявила, что Украине нужно срочно взяться за быстрый выпуск новых видов вооружения.