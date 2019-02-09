В Госдуме и Совфеде ответили на призыв адмирала США ударить по России

Олег Морозов, российский сенатор, и Юрий Швыткин, депутат Госдумы, ответили на заявление Джона Ричардсона, американского адмирала, о необходимости начать «наступление» на РФ и КНР.

По мнению российского народного избранника, слова адмирала полностью соответствуют риторике американского конгресса, но противопоставляются «здравым идеям» Дональда Трампа, связанным с попытками наладить отношения с Россией. Он добавил, что в США беспокоятся о том, что российские вооруженные силы модернизируются для возможного нападения на Америку, однако все эти опасения беспочвенны, так как РФ лишь пытается защитить свои границы.

В свою очередь сенатор отметил, что заявления американского военного являются, по сути, призывами к началу ядерного конфликта. Морозов заявил, что такие высказывания можно отнести к «бреду сумасшедшего», и он надеется, что Ричардсона не станут слушать те, кто держат в руках настоящую «кнопку войны».