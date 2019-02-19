Украина призвала отменить показ фильма «Т-34» в американских кинотеатрах

Украинское посольство решило призвать Соединенные Штаты отменить демонстрацию российской картины «Т-34» в американских кинотеатрах.

Согласно сообщению дипломатической миссии в «Фейсбуке» в разные кинотеатры уже были отправлены соответствующие призывы. В нем также говорится о том, что данная кинолента якобы пропагандирует нынешнюю агрессию со стороны России, применяя для этого память о людях, участвовавших во Второй мировой войне.

Данная лента снята Алексеем Сидоровичем и рассказывает о советском танкисте, пытающимся сбежать из немецкого плена, используя Т-34, который нацисты применяли в учебных целях. Уже за первую неделю проката этот фильм смог заработать свыше одного миллиарда рублей.