Уфологи назвали спутник Сатурна Япет творением инопланетян

Исследователи внеземных рас предположили, что Япет, спутник Сатурна, является объектом, созданным пришельцами. К такому выводу они пришли из-за гигантского горного хребта высотой 20 километров.

Необычное космическое тело было обнаружено астрономом Джованни Доменико Кассини во второй половине XVII века. Оно получило свое название в честь древнегреческого титана Япета. Интересен тот факт, что одно из полушарий объекта заметно темнее второго. До сих пор ни один ученый не может дать объяснение того, как именно сформировался высочайший горный хребет в нашей звездной системе. К тому же неизвестно, почему он ограничен экватором спутника.

Уфологи также сослались на заявление астрономов Дональда Голдсмита и Тобиаса Оуэна, согласно которому Япет является чужеродным указателем, намеренно измененным пришельцами, чтобы на него обратили внимание другие разумные расы.