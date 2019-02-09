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КОСМОС

Уфолог запечатлел на видео три сигарообразных НЛО возле туманности Ориона

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категория: КОСМОС

В Интернете астрономом-любителем был размещен ролик, на котором можно увидеть три таинственных НЛО в форме сигар рядом с туманностью Ориона.

Согласно словам специалиста в области уфологии он смог запечатлеть это явление с помощью мощного телескопа. На опубликованных кадрах можно увидеть один крупный объект, который сопровождался двумя кораблями поменьше. Все они излучали белое свечение. Автор видео считает, что у него теперь имеется прямое доказательство того, что люди – это не единственная разумная раса во Вселенной.

Ученые пока никак не прокомментировали данную находку. Пользователи, как обычно, разделились на два лагеря: одни верят в то, что уфологу удалось снять пришельцев, а другие считают данные объекты простыми помехами или бликами.

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