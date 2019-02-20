Уфолог увидел на снимках Марса руины инопланетного храма

Во время просмотра фотоснимков марсианской поверхности исследователь внеземных цивилизаций Скотт Уоринг заметил таинственные развалины храма, построенного пришельцами.

По словам уфолога, вчера он просматривал новые фотографии, сделанные ровером Curiosity, и на некоторых из них увидел странные структуры, стоявшие на возвышенности. Специалист уверен, что речь идет о руинах древнего сооружения, похожего внешне на пирамиду. Возможно, оно было возведено марсианами.

Хоть этот объект очень важен для истории, однако ровер, по мнению Уоринга, не станет исследовать его, так как НАСА пытается всеми силами скрыть существование инопланетян от людей.