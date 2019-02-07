Уфолог нашел на снимках Марса кость от ноги пришельца

Скоттом Уорингом, экспертом в области уфологии, было опубликовано сообщение о том, что он нашел кость от ноги инопланетянина на недавних фотоснимках марсианской поверхности.

По мнению уфолога, американский ровер проехался по костям представителя внеземной расы, так как рядом можно увидеть следы от колес марсохода. Этот факт разозлил специалиста, так как в NASA постоянно говорят о том, что стараются действовать максимально осторожно, боясь повредить инопланетные объекты, но при этом бесцеремонно проезжаются по останкам древней расы.

Эксперта также возмутило, что космическое агентство не стало заявлять о данной находке людям. В конце он предложил Дональду Трампу, главе США, сделать его руководителем НАСА, чтобы доказать всему миру существование пришельцев.