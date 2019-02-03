Уфолог из России рассказал о конце света

Александр Соленый, специалист в области уфологии из РФ, решил прокомментировать недавнее падение метеора на Кубе, отметив, что конец света является обычной выдумкой.

Эксперт отметил, что на планету часто падают космические объекты, но большинство из них оказываются незаметными для людей. Журналисты обращают внимание на подобные явления только после публикации очередной даты апокалипсиса. Земле уже более четырех с половиной миллиардов лет и за это время с ней ничего не произошло. Реальной угрозы метеориты не представляют, считает Соленый.

Уфолог также отметил, что конец света никогда не произойдет, хоть многие конспирологи и сообщают постоянно новые даты. Поэтому он посоветовал не обращать внимания на подобные высказывания.