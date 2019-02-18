Ученые впервые обнаружили гигантские остатки вокруг взорвавшейся звезды

Астрофизик из Университета штата Калифорния в Сан-Диего помог обнаружить признаки гигантских остатков взорвавшейся звезды – оболочки из материи, столь огромной, что вещество должно было извергаться в космическое пространство на регулярной основе в течение миллионов лет.

Когда белый карлик – ядро мертвой звезды – находится вблизи орбиты с другой звездой, он начинает вытягивать из нее газ, который нагревается и сжимается, а потом взрывается, создавая новую звезду (нова). Этот взрыв заставляет ее сиять в миллион раз ярче прежнего и выбрасывать материю в космос со скоростью тысячи километров в секунду. Выброшенная материя образует остаток или оболочку, окружающую нову.

Аллен Шафтер и бывший постдокторат Калифорнийского Университета Мартин Хенце вместе с командой астрофизиков во главе с Мэттью Дарнли из Ливерпульского университета Джона Мураса в Англии изучали новую звезду в соседней галактике Андромеда, известную как M31N 2008-12a. Эта нова необычна тем, что она извергается гораздо чаще, чем любая другая известная нам система.

«Когда мы впервые обнаружили, что M31N 2008-12a извергается каждый год, это нас сильно удивило», – сообщил Шафтер. Обычно подобные явления происходят раз в 10 лет.

Шафтер и его команда считают, что M31N 2008-12a регулярно извергалась на протяжении миллионов лет. Эти частые извержения с течением времени привели к появлению «супер-остатка», окружающего новую. Ее размер составляет почти 400 световых лет.

Изучая изображения, сделанные с помощью космического телескопа Хаббла и наземных телескопов, команда попыталась определить химический состав супер-остатка и подтвердить его связь с M31N 2008-12a. Полученные результаты рассмотрены в статье, опубликованной в журнале Nature. Не исключено, что эта новая звезда и ее остаток связаны с куда более важным процессом для вселенной, чем считалось ранее.

Сверхновые типа Ia являются одними из самых мощных и ярких объектов во вселенной и, как правило, возникают, когда белый карлик превышает свою максимально допустимую массу. В этот момент он разлетается на части, в то время как у других новых взрывы происходят на их поверхности. Подобные объекты относительно редки и с начала 1600-х годов ни один из них не был обнаружен в нашей галактике.

Теоретические модели показывают, что новые звезды, испытывающие частые взрывы в окружении крупных остатков, должны укрывать массивных белых карликов, приближающихся к своему пределу. Это означает, что M31N 2008-12a может в скором времени взорваться и стать сверхновой.

Обнаружение крупных остатков вокруг других новых поможет ученым идентифицировать системы, подвергающиеся повторным извержениям, и определить, как много образуются сверхновых типа Ia; как часто они встречаются; и их потенциальную связь с новыми. Эти сверхновой звезды являются важной частью понимания того, как вся вселенная расширяется и растет.

«По сути, это измерительные стержни, которые позволяют нам наносить на карту видимую часть вселенной», – отметил Шафтер. «Несмотря на их важность, мы не до конца понимаем, откуда они появились».