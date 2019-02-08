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НАУКА

Ученые в разы снизили прогнозы роста уровня океана из-за таяния льдов

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категория: НАУКА, ОКЕАН

Согласно новому исследованию уровень Мирового океана к концу XXI столетия увеличится не на 100 сантиметров, а всего на 14-15 сантиметров.

Таяние антарктических льдов и последующее за ним увеличение уровня океана считается многими учеными наиболее опасным результатом глобального потепления. Оно может привести к тому, что под водой окажутся значительные площади суши, включая крупнейшие прибрежные города планеты. Однако новое исследование показывает, что этот катастрофический сценарий произойдет намного позже, чем считалось ранее.

Тэмзин Эдвардс, ученый из Королевского колледжа Лондона, и его коллеги перепроверили информацию о таянии ледников, произошедшем 3 000 000 лет назад, и выяснили, что данный процесс будет происходить гораздо медленнее, чем считалось ранее.

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