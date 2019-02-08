Ученые создали похожих на смолу роботов, способных предотвращать болезни

На ткани человека регулярно воздействуют различные механические раздражители, которые могут повлиять на их способность выполнять свои физиологические функции, такие как защита органов от травм. Контролируемое применение таких раздражителей к живым тканям в естественных условиях и в пробирке оказалось весьма полезным для изучения условий, которые приводят к заболеваниям.

В Федеральной политехнической школе Лозанны (EPFL) исследовательская группа Сельмана Сакара разработала микромашины, способные искусственно стимулировать клетки и микроткани. Эти инструменты, которые получают энергию от искусственных мышц размером с клетку, могут выполнять сложные манипуляционные задачи в физиологических условиях в микроскопическом масштабе.

Инструменты состоят из микроприводов и мягких роботизированных устройств, которые активируются беспроводным способом с помощью лазерных лучей. Они также могут содержать в себе микрожидкостные чипы, то есть их можно использовать для выполнения комбинаторных испытаний, включающих высокопроизводительную химическую и механическую стимуляцию различных биологических образцов. Это исследование было опубликовано в журнале Lab on a Chip.

Совсем как конструктор Lego

Данная идея пришла в головы ученых после наблюдения ими за двигательной системой в действии. «Мы захотели создать модульную систему, основанную на сжатии распределенных приводов и деформации соответствующих механизмов», – отмечает Сакар.

Их система включает в себя сборку различных компонентов гидрогеля, как если бы они были кирпичиками Lego, для формирования гибкого каркаса, а затем создание связей, похожих на сухожилия, между скелетом и микроприводами. Комбинируя кирпичики и приводы различными способами, ученые могут создавать множество сложных микромашин.

«Наши мягкие приводы быстро и эффективно сжимаются, когда активируются с помощью ближайшего инфракрасного света. Как только вся сеть наноразмерных приводов сжимается, она приводит в действие окружающие ее компоненты и начинает питать весь механизм», – заявляет Берна Озкале, ведущий автор исследования.

С помощью этого метода ученые могут удаленно активировать несколько микроприводов в определенных местах – гибкий подход, который дает превосходные результаты. Микроприводы завершают каждый цикл сокращения-ослабления за миллисекунды, причем с большой деформацией.

Помимо ее пользы для фундаментальных исследований, эта технология также смогла найти практическое применение. Например, врачи могут использовать эти устройства в качестве крошечных медицинских имплантатов для механического стимулирования тканей или для активации механизмов доставки биологических агентов по соответствующему требованию.