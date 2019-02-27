Ученые: слушание музыки «значительно ухудшает» креативность

Исследователи утверждают, что популярное мнение о том, что музыка способствует повышению креативности, ошибочно – на самом деле она вызывает противоположный эффект.

Психологи из Университета Центрального Ланкашира, Университета Евле в Швеции и Университета Ланкастера исследовали влияние фоновой музыки на производительность людей и выяснили, что она приводит к возникновению у них проблем вербального понимания, которые, как считается, влияют на творчество.

Они обнаружили, что фоновая музыка «значительно ухудшает» способность людей выполнять задания, тестирующие словесную креативность, однако данный эффект не наблюдался в условиях обычного библиотечного шума.

К примеру, участнику эксперимента демонстрировались три слова (допустим, платье, циферблат и цветок) и он должен был найти одно ассоциированное слово (в данном случае «солнце»), которое можно объединить с ними, чтобы составить общее слово или фразу (то есть, сарафан, солнечные часы и подсолнух).

Исследователи провели три эксперимента, включавшие словесные задания и осуществленные в тихой обстановке или под воздействием:

Фоновой музыки с иностранным (незнакомым) текстом.

Инструментальной музыки без текста.

Музыки со знакомым текстом.

Доктор Нил Маклатчи из Университета Ланкастера отметил следующее: «Мы нашли убедительные доказательства снижения производительности при воспроизведении фоновой музыки по сравнению с тихими фоновыми условиями».

Исследователи предполагают, что это может быть связано с тем, что музыка нарушает вербальную рабочую память.

Третий эксперимент – использование музыки со знакомыми текстами – ухудшало творческий потенциал, независимо от того, улучшала ли композиция настроение, вызывала ли у них положительные эмоции, нравилась ли она участникам, или они слушали ее во время учебы.

Тем не менее, не было значительного различия в выполнении словесных заданий в условиях полной тишины или библиотечного шума.

Ученые отмечают, что это связано с тем, что библиотечный шум является «устойчивым состоянием» среды, которая не так разрушительна, как постоянно изменяющаяся музыка.

«В заключении отмечу, что полученные нами результаты ставят под сомнение популярное мнение о том, что музыка повышает креативность. Вместо этого мы видим, что музыка, независимо от своего семантического содержания (без текста, со знакомым или незнакомым текстом), постоянно нарушает творческие способности людей в решении проблем, требующих от них словесного понимания», – добавил Нил Маклатчи.