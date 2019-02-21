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Ученые разработали переводчик с языка грызунов

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Исследователям удалось разработать приложение, способное переводить речь грызунов. Скачать DeepSqeak может любой желающий.

Как известно, для общения друг с другом крысы, мыши и иные виды грызунов применяют ультразвук. Специалисты смогли распределить все частоты по величинам для оценки эмоционального характера звуков, издаваемых зверями. Например, частота выше 50 клг показывает, что зверек положительно реагирует на владельца или собрата, а ниже 20 клг – негативное отношение к той или иной ситуации.

Новая программка способна без труда различать между собой обычные шумы и ультразвук. С помощью нее можно расшифровывать речи грызунов в режиме реального времени или изучать разнообразные аудиофайлы в исследовательских целях. В настоящее время она может распознавать только «язык мышей».

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