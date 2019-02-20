Ученые раскрыли одну из тайн происхождения Стоунхенджа

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Исследователям из Великобритании удалось выяснить, как именно строился Стоунхендж, и где были добыты камни для него.

Ученые считают, что каменоломни, в которых добывались необходимые валуны, располагались в холмах Пресел, то есть в трехстах километрах от этого уникального сооружения. В месторождениях колонны были сформированы естественным образом, поэтому добытчикам нужно было только выдолбить их из горы, забив клинья в определенные места. Судя по обнаруженным здесь следам, монолиты затем размещались на погрузочные платформы.

После проведенного анализа специалисты выяснили, что данные каменоломни использовались около трех тысяч лет до нашей эры, то есть почти в то же время, когда был возведен Стоунхедж. Исследователи добавили, что первоначально он состоял из голубых камней без какой-либо обработки. Огромные валуны, из которых состоит внутренний круг, были установлены здесь только через полтысячелетия.