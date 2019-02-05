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Астрономия

Ученые показали обновленную форму Млечного Пути на 3D-карте галактики

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категория: Астрономия, КОСМОС

Исследователи космоса из КНР создали новую 3D-карту нашей галактики, на которой можно увидеть, что Млечный Путь искривлен по краям.

Ранее считалось, что наше звездное скопление имеет форму правильной спирали, однако оказалось, что плоскость диска галактики формирует не прямую, а S-образную линию. Астрофизикам удалось сделать данную находку, воспользовавшись новым способом расчета расстояния до звезд, базирующимся на применении инфракрасного излучения.

Специалисты отмечают, что обнаруженные на краях Млечного Пути искривления можно объяснить вращением внутренней области диска. Она затягивает внешнее кольцо, приводя к его скручиванию. Подобный процесс был зафиксирован у многих звездных скоплений спирального типа.

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