Ученые отправят к 5 звездам корабли для поиска внеземных цивилизаций

Исследователи космического пространства уже выбрали пять звезд, похожих на наше Солнце и имеющих планеты, на которых может существовать жизнь. В будущем к ним будут отправлены звездолеты.

По словам ученых, в рамках проекта под названием Breakthrough Starshot, они собираются послать к этим объектам сверхбыстрые космические аппараты, главная цель которых будет заключаться в поиске внеземных цивилизаций. На данный момент времени он спонсируется миллиардером, вложившим в него свыше 100 миллионов долларов.

Эти звездолеты будут представлять собой небольшие космические суда с солнечными парусами. Они должны будут проанализировать планеты и отправить данные на Землю. Первый корабль планируется отправить в систему Центавра, до которой он сможет добраться за 20 лет.