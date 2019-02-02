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КОСМОС

Ученые определили, как долго человек может прожить в космосе

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категория: КОСМОС, НАУКА
Взято с Pixabay

Исследователям удалось определить, насколько долго люди могут прожить в космосе или на других планетах.

Первым делом они заметили, что в космосе основной проблемой для человека становится сильная радиация. К сожалению, на сегодняшний день у человечества отсутствуют технологии, способные на все 100% защитить космонавтов от этого губительного излучения. Как раз по этой причине мы все еще не способны заняться колонизацией Луны или Марса.

Специалисты добавляют, что при всех наших текущих возможностях люди смогут прожить на территории другой планеты лишь 3-4 года. Но даже в этом случае они получат значительное облучение. Ученые отмечают, что на Земле людей защищает атмосфера, поэтому МКС и расположена так низко (около 400 километров).

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